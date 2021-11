Un de cada 10 nens podria patir trastorns emocionals per l’excés de pantalla

En una entrevista al Notícies Migdia, el responsable de l’estudi, el doctor José María Martínez-Sánchez ha explicat que “l’ús excessiu” dels dispositius mòbils i dels videojocs augmenta la possibilitat de que els nens pateixin “problemes emocionals, d’hiperactivitat, de relació entre iguals”.

Control dels més petits

L’estudi s’ha fet analitzant 4.000 nens d’entre 4 i 14 anys però el doctor alerta que, en cas d’infants més petits, el risc és major: “L’OMS, la Societat americana de pediatria i el Ministeri de Sanitat recomana que els menors de 2 anys no tinguin cap exposició a la pantalla o, en tot cas, molt controlada pe part dels pares perquè aquesta població està en desenvolupament i té més risc de desenvolupar aquests problemes”.

A més dels trastorns emocionals, l’investigador també ha recordat altres problemes associats a aquest abús de la pantalla, com l’obesitat, la ingesta de menjar poc saludable o la reducció de les hores de son.

Cal fer un ús responsable

El doctor José María Martínez-Sánchez ha convidat els pares a fer un “ús saludable de les pantalles”: “No ha de servir per entretenir els nens quan els pares no tenim temps sinó com una eina que pot ajudar al desenvolupament emocional, cognitiu i físic del nen”. En aquest sentit, aquest expert també ha instat les autoritats a informar els pares de quines són les pautes correctes i també a fomentar l’activitat física.