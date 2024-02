La Brúixola de la cultura

Comencem amb en Robert Calvo que ens fa una radiografia de les rues de Carnestoltes a les diferents províncies catalanes. També ens porta fins al Centre d'Art Amatller per veure l'exposició "Sorolla, una nova dimensió", un homenatge a l'artista valencià, a través de la realitat virtual, coincidint amb la commemoració del centenari de la seva mort. Per aquells que prefereixin anar al cinema, la proposta del Robert és "Mentre siguis tu", el documental sobre la vida i la malaltia que pateix l'actriu Carme Elías. I acabem al teatre, on la Compañía Nacional de TeatroClásico ha estrenat un doble programa al Teatre Romea que incorpora les obres 'AlmayPalabra, San Juan de la Cruz' i 'El templovacío'.



Continuem l'espai cultural amb el Jaume Mas que ens porta quatre sèries asiàtiques: Tokio Vice, Estamos Muertos, El Gourmet Samurai i El Caballero Negro.



I acabem parlant de música amb la Marta Lozano. Ens proposa una agenda musical que passa pels concerts de Malú, El Arrebato i Conchita. També analitzem les notícies que ens deixa el sector musical: els guanyadors dels premis Grammy, la cançó guanyadora del Benidorm Fest i els artistes que actuaran als premis Goya.