Borsa 22/05/2023

Les borses europees cotitzen amb retallades moderades en una jornada sense dades macro i en la quals els focus es desvien cap a la reunió prevista per a desbloquejar les negociacions sobre el sostre de deute als Estats Units. Per la seva banda, l’Ibex es desmarca d’aquesta tònica i tanca amb avenços, amb un increment del zero i mig per cent, superant els 9mil 300 punts.

En el rànquing d’empreses, liderant les pujades i per tant sortirà en la primera posició en la pròxima sessió hi ha Bankinter, que ha tancat amb un increment de gairebé el 4%, seguida de Mapfre i Meliá Hotels. Per l’altra banda han encapçalat la llista per la cua Sacyr, Solaria i Acerinox.