Neix Rodalies de Catalunya

Rodalies de Catalunya, tot i ser propietat de Renfe, està sota control de la Generalitat amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque al capdavant; i Òscar Playa -director del Metro de Barcelona- com a conseller delegat. En total, el consell d'administracio estarà integrat per cinc membres nomenats el Govern i quatre a proposta de Renfe Viajeros.
La nova companyia ja és una realitat, però no controlarà trens fins al 2027. Abans haurà de fer inventari, elaborar un pla estratègic i aconseguir les autoritzacions pertinents com la llicència d'empresa ferroviària o el certificat de seguretat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa; i el ministre de Transports, Óscar Puente, han escenificat aquest dilluns l'acord al Palau de la Generalitat. Es tracta d'un compromís d'investidura entre ERC i Pedro Sánchez, assumit posteiorment per Salvador Illa.
El cap de l'Executiu ha assegurat que "no és un canvi de nom, sinó de paradigma". "No volem el traspàs de Rodalies perquè ens creguem millor que la resta. La volem perquè tenim la convicció profunda de la grestió de proximitat", ha afirmat Illa.
La Generalitat i la Momcloa indiquen que Rodalies de Catalunya canvia la governança del servei, però reconeixen que les millores en el dia a dia trigaran a arribar-hi. "El que realment millorarà de forma significativa el servei serà culminar les inversions previstes i ampliar la flota de trens", ha admès el ministre de Transports, Óscar Puente.