El Barcelona con la selección en la Eurocopa

Definitivamente, los jóvenes Fermín, Yamal y Cubarsí estarán en un grupo en el que se mantiene un experimentado Ferrán Torres, pese a su edad y el renacido y recuperado Pedri. A pesar de no estar viviendo un gran momento a nivel de club y de resultados, El Barcelona sigue teniendo elementos importantes en la selección nacional y su peso habitualmente es bastante significativo.

Siempre ha sido así, tradicionalmente que el Barcelona es base importante de la selección en casi toda su historia y por ejemplo el Real Madrid, que es su alter ego, apenas tiene tres futbolistas de los cuales Joselu y Nacho tendrían que tener una presencia testimonial ante él eso si titularisimo Carvajal. Lo significativo y más interesante de estas cinco presencias es su enorme juventud, pues es más mayor Ferrán Torres no supera los 23 años y el resto apenas acaba de cumplir la mayoría de edad o ni tan siquiera. Esta será su primera gran competición para estos jóvenes valores que tendrán un nuevo escaparate para demostrar su enorme progresión ante los mejores futbolistas del continente. Es una reválida importante para confirmar que el tinerfeño Pedri ha vuelto, que su mejor versión puede estar en esta competición en una selección en la que todavía no ha podido participar con este seleccionador. La frescura con la que ha terminado el año debe ayudarle considerablemente. Para Lamine Yamal debe ser la consagración de una carrera imparable y un crecimiento constante que le está llevando a confirmarse como el joven con más futuro del fútbol mundial. Sus últimas actuaciones con la selección, no hay que olvidar el amistoso frente a Brasil, refrendan ya el importante peso específico que tiene en estas Selección, a pesar de no haber cumplido todavía los 17 años, que están próximos a caer. El final de temporada de Fermin le ha hecho acreedor a una lista en la que entra con tanta fuerza que nadie descarta que pueda tener minutos de juego importantes en la competición, a pesar de los caros que van a ser y sobre todo en la demarcación en la que compite y con los futbolistas con los que se tiene que medir, pero Fermin aporta algo diferente. Más dudas, tengo en torno al papel que puedan desempeñar los otros dos actores del Barça: Ferran Torres. Es un jugador muy polivalente y muy de gusto del seleccionador pero no ha terminado bien la temporada y necesita confianza. Ya el otro día goleó ante Andorra, y demostró evidentemente que tiene unas grandes virtudes que pueden serle muy útiles al grupo. Y finalmente Pau Cubarsí, la incógnita será si por su juventud y la competencia que tiene en el puesto de central va a tener las oportunidades suficientes como para demostrar que ya está listo para una competición de esta envergadura como ha demostrado en el Barcelona, aunque evidentemente con esos síntomas de irregularidad que provocan su corta edad. Lo mejor de todo, es la oportunidad de crecer y de adquirir experiencia para el futuro de este quinteto de lujo que aporta el Barcelona a la próxima Eurocopa de naciones.