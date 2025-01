'Barcelona 24h' plasma les històries de quatre joves amb molts somnis

El musical 'Barcelona 24h', que es pot veure al Teatre Gaudí de la capital catalana, explica les vides entrellaçades de quatre joves que, al llarg d’un dia, afronten reptes, decisions i trobades inesperades que els canvien la perspectiva. Des d’una fotògrafa superant una ruptura amorosa fins a una jove de Sarrià que busca independitzar-se, passant per un romàntic obsessionat amb Hugh Grant i un jove ambiciós, el musical reflexiona amb humor i sensibilitat sobre els moments aparentment ordinaris que marquen les nostres vides.

S'adapta als temps

El director, Marc Flynn, i l'actriu Mireia Orrit han explicat a La Ciutat que aquesta obra va néixer al 2020 en un context de pandèmia mundial i que ara es torna a representar després d'haver tingut gran èxit. Però s'han fet alguns retocs de guió per adaptar-lo als canvis socials que s'han produït. Per exemple, s'han canviat conceptes com la Wikipedia per altres com el Chat GPT.

Musical en català i amb talent

Ambdós integrants de l'obra han defensat el musical en català fet per joves creadors. I han reivindicat les petites sales i les obres musicals de petit format que sovint passen més desapercebudes que els grans musicals com 'Mar i Cel' o 'El dia de la marmota', que també estan en cartell a Barcelona i que omplen la platea cada dia.