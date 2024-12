El Banc de Sang demana 20.000 donacions abans de Nadal

El Banc de Sang i Teixits impulsa aquest desembre una campanya nadalenca. Sota el lema 'Fem de la donació, una nova tradició', aquest organisme crida a convertir la donació de sang en una nova tradició amb familiars i grups d'amics. La campanya coincideix amb el darrer mes de l'any i dos períodes festius, el pont de desembre i les festes nadalenques. En aquestes setmanes les reserves solen baixar fins a un 20% pel canvi d'hàbits de la ciutadania. Ens ho ha explicat al programa La Ciutat la cap de campanyes del Banc de Sang i Teixits Cristina Valverde.

La sang és sempre necessària

Des del Banc de Sang diuen que gairebé 6.000 pacients dels hospitals catalans necessitaran sang abans de les vacances de Nadal, per la qual cosa cal arribar a unes 20.000 donacions i animen tota la ciutadania. Per això demanen a la ciutadania que vagi a donar sang acompanyada de familiars o amics i que es comparteixi també aquest moment en aquestes dates. Tot i això, Cristina Valverde apunta que cal fer-ho durant tot l'any, també durant els dies assenyalats de Nadal, perquè la necessitat mai no baixa.