Els temes escollits per avui han sigut el manual que va fer el general Sun Tzu per guiar-nos en el combat i en temps de pau, unes estratègies que venen genial per militars i també per empresaris. També hem parlat de Maquiavel, “l'home que va pensar la política d'avui dia”. I de la seva obra “El Príncep”, en la qual es va inspirar Napoleó, on la controvèrsia era: “què és millor, ser estimat o ser temut?” Avui el Ramon ens ha respost aquesta pregunta i moltes més, però sempre amb filosofia.