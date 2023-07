LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB LOLA SURRIBAS

Artur Mas recomana a Junts “no tenir pressa” en les negociacions amb el PSOE i Sumar

Durant la temporada d’estiu, parlarem cada setmana amb un polític que ja no estigui a primera línia per conèixer els records que tenen de la seva etapa. El primer en passar pel programa ha estat l’expresident Artur Mas, amb qui hem repassat la seva trajectòria política, des dels inicis com a regidor a l’Ajuntament de Barcelona fins que al pas al costat que va facilitar la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. També hem abordat la seva vida personal, amb la seva infantesa a Vilassar de Mar o la seva relació amb adversaris polítics com David Fernàndez. Més enllà de la seva trajectòria, el president Mas també s’ha referit a l’actualitat política, marcada per la ressaca electoral del 23-J. En aquest sentit, ha recomanat a Junts que “no tingui pressa” a l’hora de negociar amb PSOE i Sumar.