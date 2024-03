App gratuïta per a professionals sanitaris que detecta el nivell de risc de suïcidi del pacient

Aquesta App empra un algorisme que avalua el risc mitjançant una sèrie de preguntes curtes. En funció de les respostes, el programa mostra una taula recapitulativa amb el grau de risc suïcida en què es podria trobar el subjecte i indica suggeriments sobre com actuar. El 90% dels professionals sanitaris tracten o han tractat pacients amb patologies relacionades amb la salut mental, segons una enquesta realitzada per PulseLife i SEMERGEN. Tot i això, el 65% d'aquests professionals asseguren que no compten amb els coneixements necessaris per identificar el risc de suïcidi en els seus pacients.