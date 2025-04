L'apagada a les residències: "Ens han dit que no som un servei essencial"

Aquest dilluns, quan una apagada elèctrica va sorprendre a tothom, molts sectors de la societat van veure les seves tasques diàries compromeses per la manca d'electricitat. Un dels sectors que va patir una jornada intensa i complicada va ser el sanitari i, més concretament, les residències. Alguns d'aquests centres, no comptaven amb generadors d'energia i els que sí que ho feien, van poder-los utilitzar només unes hores. "Hi ha llits amb mecanismes elèctrics per poder pujar als residents, a la cuina no hi havia microones ni nevera, els ascensors tampoc funcionaven... Un caos", apuntava Carcelén sobre el complicat dia d'ahir. A més, explica que molts familiars no podien contactar amb els residents i no van saber durant tot el dia com es trobaven. Això sí, la bona feina dels treballadors va fer que no es registrés cap incidència destacable en cap dels centres residencials de Catalunya.

Qui també lloava de la feina dels treballadors de les residències era la directora de l'ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), Cinta Pasqual. "S'han adaptat i han permès que tots els residents estiguessin acompanyats en tot moment", destaca Pasqual. D'altra banda, fa una crida per incorporar generadors d'energies a totes les residències, no només a algunes. "Els centres que no tenien bateries van tenir moltes més complicacions. Ens han tornat a dir, com va passar a la pandèmia, que no som un servei essencial. Com pot ser? Si hi ha persones que depenen de nosaltres", apunta en to crític Cinta Pasqual.