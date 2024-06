Anàlisi polític: què hauria de fer ERC en la investidura?

Amb l'Adrián Caballero, repassem com funciona la ronda de contactes del president del Parlament amb els grups per escollir un candidat a la investidura a la presidència de la Generalitat.

Hem abordat la possibilitat que el president de la cambra, Josep Rull, no nomeni cap candidat davant la falta dels suports necessaris per superar el debat d'investidura i també hem parlat sobre les possibilitats tant de Salvador Illa com de Carles Puigdemont.

En el seu anàlisi, Caballero creu que el més beneficiós per a ERC seria permetre la investidura de Salvador Illa i anar a l'oposició amb dos anys i mig per davant sense eleccions a la vista. Segons Caballero, és temps suficient per a "solucionar la guerra interna", enfortir el relat i l'estratègia i evitar una repetició electoral que "la faria quedar més malmesa". Al seu parer, que Pedro Sánchez hagi obert la porta a negociar un finançament singular per a Catalunya pot ser un bon punt de partida per a la negociació. En tot cas, el nostre col·laborador assegura que l'última paraula la tindrà la militància d'ERC on funcionaran altres dinàmiques.

Pel que a l'estratègia de Junts per Catalunya, el nostre analista creu que l'objectiu de Carles Puigdemont és arribar a la investidura amb 59 diputats (Junts, ERC i CUP) davant els 48 de Salvador Illa ( PSC i comuns) i reclamar als socialistes que no bloquegin la seva investidura, ja que ell té més diputats que Salvador Illa. En tot cas, Caballero no creu que el PSOE estigui disposat a fer aquest sacrifici i també veu dífícil una entesa entre PSC i Junts en la governabilitat de Catalunya.