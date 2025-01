Anabel Pantoja és la protagonista absoluta de la setmana

La neboda d'Isabel Pantoja està passant el pitjor moment de la seva vida. La seva filla de dos mesos està ingressada a l'hospital i tota la família s'ha bolcat a fer-li suport. Semana il·lustra els terribles dies que viu la neboda d'Isabel Pantoja amb una foto en què apareix abatuda. Aquesta publicació titula "Destrozada. Pasa el peor momento de su vida". La petita està ingressada a la Unitat de Medicina Intensiva de l'Hospital Materno-infantil de Gran Canària. Diez Minutos també porta com a protagonista Anabel Pantoja i la preocupació per l'estat del seu nadó. Lecturas il·lustra la seva portada també amb una foto de la influencer.

Leonor, l'altra gran protagonista

La revista ¡Hola! ofereix un especial de la princesa Leonor, que ha salpat a bord del Juan Sebastián Elcano per seguir amb la seva formació militar. En portada, aquesta publicació concedeix el protagonisme al comiat de la princesa al port de Cádiz. Es pot veure la seva mare, la reina Letizia, abraçant-la mentre el rei Felipe somriu orgullós. Per part seva, Lecturas ens ofereix l'anàlisi de Pilar Eyre, que titula al seu 'No es por maldad': "Felipe y Letizia despiden emocionados a Leonor".