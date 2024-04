Alejandro Fernández (PP): "El suport a Illa no seria gratia et amore. Han de trencar amb el separatisme a Catalunya i a Madrid"

En una entrevista a la Brúixola, el líder del PP català i candidat a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha assegurat que un possible suport a una investidura de Salvador Illa (PSC) haurà de tenir contrapartides: "No serà gratia et amore". Això passa, en primer lloc, segons ha explicat, perquè els socialistes trenquin amb el separatisme a Madrid i a Catalunya. Fernández ha defensat "obrir una nova etapa i passar pàgina del procés" i això també passa per trencar els pactes que els socialistes tenen amb partits independentistes a les diputacions a les grans ciutats de Catalunya, "s'ha acabat", ha rematat el candidat dels populars.

Preguntat per si estaria disposat a actuar com va fer Daniel Sirera a l'ajuntament de Barcelona per tal que Jaume Collboni es convertís en alcalde de Barcelona, el dirigent dels populars ha recordat que "Sirera va fer el que havia de fer" i ha defensat que no facilités un govern de Trias que "s'havia posat a disposició de Carles Puigdemont i havia firmat un pacte amb ERC".

El finançament

El candidat dels populars està disposat a parlar d'un nou finançament per a Catalunya: "L'acord de finançament està caducat i s'ha de renovar però això no vindrà amb el procés i amb un enfrontament constant". Fernández creu que cal "un acord multilateral", "estabilitat, confiança i seguretat jurídica".

Vot útil

Alejandro Fernández ha cridat a "concentrar el vot constitucionalista" en el PP i, en aquest sentit, davant d'un possible votant dubtós, el líder dels populars ha demanat que "es reflexioni sobre per què Sánchez continua a la Moncloa, que faci números". El candidat del PP ha assegurat que "qui vulgui un canvi, que les polítiques girin cap a la Constitució, que s'impulsi l'economia productiva, els impostos moderats, o la seguretat ciutadana, el vot útil és el PP".