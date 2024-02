Alejandro Fernández: "Jo puc discrepar al PP; no tinc molt clar que el PSOE sigui un partit democràtic"

En una entrevista a la Brúixola, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha parlat sobre les seves discrepàncies amb Génova: "Redondo Terreros va ser expulsat del partit socialista per discrepar; jo a l'agost vaig discrepar de manera molt contundent i aquí estic; el meu partit és un partit democràtic, no tinc tan clar que el PSOE ho sigui". En aquesta línia, Fernández ha defensat que no ha patit cap revenja: "Jo puc discrepar però tinc l'alegria de continuar sent membre del PP de Catalunya i d'Espanya".

Preguntat per la seva relació amb Alberto Núñez Feijóo, el dirigent popular l'ha definit "com a molt bona"i ha assegurat que ell parlar amb tothom al PP.

Candidat a la Generalitat?

El que sí que ha evitat és pronunciar-se sobre si serà el candidat del PP català en les properes eleccions. Fernández ha recordat que les eleccions no estan convocades i ha apuntat que mai parla d'ell mateix en una entrevista i menys "en una conjuntura política com la que tenim". En aquesta línia, també ha deixat clar que no té "cap voluntat" de semblar-se a Pere Aragonès o Salvador Illa, que ja han fet les primeres passes per consolidar les seves candidatures a la Generalitat.

Operació Catalunya

El líder del PP català ha reiterat que ell defensa les seves idees amb convicció, arguments i amb la llei: "Res del que surti d'aquí és correcte", ha dit en al·lusió al comentari que va fer a les xarxes sobre l'anomenada Operació Catalunya. Tot i això, s'ha desmarcat de la comissió d'investigació impulsada al Congrés i la petició dels indpendentistes perquè hi comparegui Mariano Rajoy: "A mi m'agradaria que la justícia fos més ràpida; em sembla més "politiqueo" que la voluntat d'esbrinar la veritat.

És terrorisme

Preguntat per la polèmica sobre la postura de la fiscalia al voltant de la investigació a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami, ha estat contundent: "Deixar tetraplègic un policia els dies de Tsunami és terrorisme, pur i dur; intentar constituir un estat independent a través de la violència és terrorisme, ningú em canviarà l'opinió".