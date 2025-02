Un 65% dels estudiants d'educació superior diuen utilitzar la Intel·ligència Artificial

A l'estudi hi han participat un total de 2.400 estudiants i és la primera investigació multipaís que es fa, amb dades d'Espanya, França, Itàlia i Colòmbia. Dels quatre, casa nostra és la que rep amb més bons ulls la intel·ligència artificial en el cas dels estudiants, però no tant pel que fa als centres educatius. El president i fundador de GAD3, Narciso Michavila, ha explicat que "Catalunya està en l'avantguarda en la utilització de noves tecnologies tot i que els estudiants reconeixen que només se'n fa ús en un terç les assignatures".

En aquest context, des de Planeta Formación y Universidades tenen molt clar que la IA és present i és futur i que té un paper fonamental en el desenvolupament social i econòmic al nostre territori. Per això és necessària formació i investigació. El CEO de Planeta Formación y Universidades, Carlos Giménez, ha explicat que treballen amb agents com Pimec per trobar la manera de formar l'alumnat en aquesta matèria de cara al seu futur laboral.

D'altra banda, els riscos de la privacitat de dades, la substitució del treball humà i les preocupacions ètiques són les principals qüestions de la Intel·ligència Artificial que preocupen als enquestats, tot i que a casa nostra, guanyen les oportunitats que els estudiants veuen a aquesta eina que ja conviu amb nosaltres.