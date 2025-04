Un 1 de maig per la reducció de jornada

l’acord entre el govern central i els sindicats per reduir la jornada laboral a Espanya fins les 37 hores i mitja de forma generalitzada està bloquejat. L’executiu de Pedro Sánchez encara no l’ha aprovat i, per tant, no sabem quan es debatrà al Congrés dels Diputats. "Demanem l’acceptació a tràmit, no un suport incondicional", ha reclamat el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, qui denuncia un bloqueig encobert també per part dels socis d’investidura entre els quals es troben Junts i el PNV.

"Tenim la sensació que s'està dilatant massa i també paralitzant l'aprovació d'aquest projecte de llei per part de la classe política", afegeix Ros. De fet, ha assegurat que creuen que estan fent el mateix que les patronals, quan acabans de trencar les negociacions de forma definitiva els demanaven més temps per construir una mesura que fos convenient tant pels treballadors com pels empresaris.

En aquest context, els sindicats demanen celeritat al govern perquè diuen que les patronals estan aprofitant aquest endarreriment per bloquejar les negociacions de 73 convenis col·lectius autonòmics i provincials que afecten més d’1.150.000 treballadors a Catalunya.

"Emplacem a les patronals a negociar", ha reclamat la Belén López en el seu primer acte conjunt com a secretària general de CCOO a Catalunya. Tenint en compte que els marges de beneficis de les empreses "han estat històrics" i que l'economia catalana i espanyola segueixen creixent, "ens sona a excusa la necessitat d'esperar si s'aprova o no la reducció de la jornada a Espanya".

Alhora els sindicats criden a la mobilització dels treballadors per exigir el dret a un habitatge digne i per defensar el model social europeu que es troba en perill, entenen, per les polítiques econòmiques de Trump.

La marxa de la capital catalana recorrerà part de la Via Laietana i acabarà davant de la seu de la patronal Foment del Treball i no arribarà fins a l'edifici de Correus, com és habitual, per les obres de remodelació del carrer. També hi haurà mobilitzacions a Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.