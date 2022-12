LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Tret de sortida del Nadal a Lleida

La ciutat de Lleida ha donat el tret de sortida al Nadal amb l'encesa de llums, que va tenir lloc divendres a la ciutat, així com també a les diverses activitats que hi haurà durant les properes setmanes. Una encesa de llums que ha arribat més tard, com a mesura d'estalvi energètic, tal com parlàvem a La Ciutat Lleida amb el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme a la Paeria, Toni Postius.