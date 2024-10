Tertúlia esportiva: la primera victòria de l'ACB, el Lleida trenca la ratxa invicta de l'Elx i Supercopa d'Espanya per al Vila-sana

En bàsquet, el Hipos Lleida ha aconseguit la seva primera victòria de la temporada amb un emocionant 83-81 davant el Baxi Manresa. Un parcial de 12-0 en l'últim quart ha estat decisiu per capgirar el partit. També en bàsquet, el Cadí la Seu ha guanyat al Celta per 91-79, sumant la seva primera victòria, mentre que el Robles Lleida ha caigut ajustadament per 79-77 davant el Sevilla, després de perdre l’última possessió. En hoquei patins, el Vila-sana ha fet història en guanyar la seva primera Supercopa d’Espanya després d'un intens partit que va acabar 3-3 i que es va decidir als penals contra el Palau de Plegamans. Pel que fa al Pons Lleida, la setmana no ha acompanyat amb dues derrotes, 4-6 davant el Liceo i 9-4 contra el Barça. L'Alpicat va perdre a la pista del Vilafranca 2-1 i ha empatat a dos davant el Reus.

El Lleida, fort a domicili

En futbol, el Lleida CF ha aconseguit una valuosa victòria per 0-1 contra l’Elx Ilicità gràcies a un gol de Fran Pérez al minut 75, tallant la ratxa invicta de l’equip rival. A Tercera Federació, l’Atlètic Lleida ha perdut 0-1 contra el Tona, encadenant la seva quarta derrota consecutiva, mentre que el Mollerussa ha guanyat 2-1 davant l’Escala. L'AEM no ha pogut jugar el seu partit contra el Reial Madrid B per falta de jugadores a l'equip blanc.

En voleibol, el Balàfia Volei ha dominat amb una clara victòria per 0-3 contra el Pòrtol, mentre que en handbol, el Lleida Handbol ha empatat a 31 amb el Sant Joan Despí, mantenint-se invicte en la temporada. Per acabar, en motociclisme, Marc Màrquez ha sumat la seva tercera victòria de la temporada en guanyar el Gran Premi d’Austràlia de MotoGP, reafirmant el seu gran moment de forma.