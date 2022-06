6ª EDICIÓ DEL FESTIVAL DE NOVEL·LA NEGRA I CRIMINAL LLEIDA

El Segre de Negre homenatja les dones del gènere: escriptores, detectius i assassines

Actes per adaptats per a tots els públics són els que es preparen des d'aquest dimecres i fins dissabte a la ciutat de Lleida en el marc del festival de novel·la negra i criminal El Segre de Negre, que arriba aquest any a la sisena edició, posant en relleu a les dones del gènere, tant les escriptores, com les detectius i les assassines. En parlem a La Ciutat Lleida amb Eulàlia Pagès, directora de Pagès Editors que juntament amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs organitzen el festival.