LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

S'acaba la publicitat de galetes i begudes ensucrades en horari infantil, però més enllà d'això, quines alternatives saludables hi ha?

El Govern espanyol anunciava recentment que mitjançant un reial decret, que es començarà a aplicar l'any vinent, es prohibiran en horari protegit infantil els anuncis en mitjans de comunicació i xarxes socials de galetes i begudes ensucrades. La mesura s'ha pres per combatre l'obesitat infantil però més enllà d'aquesta qüestió estem parlant d'aliments que són rics en sucres i greixos que l'OMS considera nocius. Amb la dietista integrativa Marta Romera en parlem avui a La Ciutat Lleida, aixi com la necessitat d'exercir pedagogia entre els infants perquè coneguin els aliments, les propietats que tenen i quines alternatives saludables hi ha a aquests productes.