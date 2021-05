Plena ocupació a l’allotjament d’emergència de l’església Sant Ignasi de Loiola de Lleida

La parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida torna a acollir des d'aquest dilluns els temporers que arriben a la ciutat per treballar a la fruita. El projecte, resultat de la col"laboració entre Arrels Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida i Creu Roja, i amb la participació de la Plataforma Fruita amb Justícia Social, ofereix la possibilitat de pernoctar, a més d'esmorzar, sopar i espais de consigna i dutxes a les persones que s'hi allotgen. En aquest sentit, la parròquia disposa d'11 places d'acollida que ja es van omplir el primer dia al cap de mitja hora d'obrir les seves instal·lacions. Segons ha explicat a La Ciutat Lleida Mª José Rosell, secretària general de Càritas Diocesana de Lleida, es tracta d'una solució d'emergència que funcionarà fins a l'1 de juny, quan està previst que l'Ajuntament de Lleida posi en marxa el Pla d'acollida a temporers, amb l'obertura del pavelló 3 de Fira de Lleida.

[[H3:Solució d'emergència]]

Aquest iniciativa social s'està duent a terme per segon any consecutiu, tot i les dificultats afegides que comporta la pandèmia de la covid-19. Personal tècnic i voluntaris són els que s'encarreguen de la cobertura dels drets bàsics dels temporers atesos. Des de fa setmanes les entitats tenen constància de l'arribada de temporers, no només a la ciutat de Lleida sinó a molts municipis del Baix Segre.