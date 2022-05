LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Plató 3: Què comporta ser jove a Puigverd de Lleida?

Ens apropem fins a Puigverd de Lleida per a conèixer el projecte audiovisual que està duent a terme un grup d’estudiants de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i que té aquest poble com a escenari. Es tracta d’un documental que posa de manifest la situació en què es trobem els joves davant la manca d’espais on puguin ser joves en la seva essència, després del tancament ara fa quatre anys del pub Plató 3. Darrere les càmeres hi trobem dos de les estudiants que hi participen i que a La Ciutat Lleida han vingut a explicar-nos el seu projecte, la Maria Borrell, directora del documental i Clara Badia, ajudant de direcció.