La Paeria planteja prohibir el vel integral a Lleida i obre un debat polític i jurídic sobre la seva viabilitat

La Paeria de Lleida ha presentat la nova proposta d’ordenança de civisme i convivència que substituirà el text vigent des del 2007. Entre les novetats més destacades hi ha la voluntat de prohibir l’ús del vel integral, com el burca o el nicab, a l’espai públic i a les dependències municipals. Segons ha explicat l’alcalde, Fèlix Larrosa, la mesura no es planteja des d’un punt de vista de seguretat, sinó com una qüestió vinculada als drets fonamentals, especialment el dret de les dones a decidir. En aquest sentit, el govern municipal vol acompanyar la proposta d’un pla específic amb accions socioeducatives per evitar situacions de revictimització i garantir l’autonomia i la inclusió social.
El text recull a l’article 12 la prohibició de portar qualsevol indumentària que oculti el rostre en espais públics, amb excepcions com els llocs de culte o situacions justificades per drets fonamentals o costums socials. L’incompliment es considera una infracció lleu, amb sancions d’entre 300 i 750 euros. El govern del PSC, en minoria, preveu portar aquesta ordenança a aprovació al ple del mes de juny.
El PP veu en la proposta un símptoma de problemes de convivència
El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau, ha mostrat cautela a l’espera d’analitzar el text definitiu, però ha avalat la línia de la proposta. Considera que la iniciativa evidencia problemes de convivència i integració a la ciutat i defensa la necessitat de preservar la identitat i els valors culturals. El PP assegura que treballarà per garantir una societat “arrelada als costums i tradicions”, segons recull l'Agència Catalana de Notícies.
Junts dona suport a la prohibició però dubta de la seva aplicació legal
Des de Junts, la portaveu Violant Cervera ha recordat que la seva formació sempre ha defensat la prohibició de peces que ocultin el rostre per motius de seguretat. Tot i això, ha advertit que sense una legislació estatal que ho avali, la mesura difícilment prosperarà. En aquest sentit, ha lamentat que propostes similars presentades al Congrés no hagin tirat endavant.
ERC recorda el precedent fallit i qüestiona el recorregut de la mesura
El regidor republicà Juanjo Falcó ha posat el focus en el precedent del govern d’Àngel Ros, quan una iniciativa similar va ser anul·lada pel Tribunal Suprem. ERC també ha assenyalat que el document de l’ordenança que coneixien fins ara no incloïa aquesta mesura, fet que ha generat sorpresa.
El Comú critica el debat i reclama prioritzar altres problemes de civisme
El Comú ha estat especialment crític amb el plantejament del debat. Considera “irresponsable” centrar l’atenció en aquesta qüestió quan hi ha altres problemes de civisme més urgents. La formació aposta per una intervenció social i comunitària, amb participació de les dones musulmanes, i recorda que els casos d’ús de nicab a la ciutat són molt minoritaris.
És viable la prohibició del vel integral a Lleida?
La viabilitat jurídica de la mesura és un dels grans interrogants. La Paeria ja va intentar una prohibició similar durant el mandat d’Àngel Ros, però el Tribunal Suprem la va anul·lar el 2010 en considerar que limitava drets fonamentals i que aquesta regulació depèn d’una normativa d’àmbit estatal. Ara, el govern de Larrosa defensa que el nou enfocament, basat en els drets de les dones i no en la seguretat, podria donar més solidesa legal a la proposta. Tot i això, diversos grups polítics coincideixen que sense un marc legal superior que ho reguli, la seva aplicació podria tornar a ser impugnada als tribunals.