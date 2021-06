LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Nova Zelanda: de les platges verges al glaciars i els fiords

Obrim una finestra al mon que avui ens porta a visitar l'altra punta del planeta: Nova Zelanda, un territori de contrastos en els seus paisatges, des de les platges verges fins als glaciars i els fiords. Un territori on hi conviu la cultura occidental i la maorí i que no deixa indiferent a cap dels seus visitants. En parlem a La Ciutat Lleida amb Joan Ramon Zaballos.