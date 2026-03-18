Nova jornada de vaga dels docents a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran amb talls a les carreteres A-2, C-55 i N-260

Aquest dimecres, la convocatòria de vaga és per als professionals de l'educació de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran i també a la Catalunya Central. A l'autovia A-2 els talls han començat a les set del matí, barrant el pas en el tram Lleida-Alpicat en sentit Saragossa i a Soses en sentit Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Posteriorment, cap a les 7.45 del matí unes 150 persones han tallat també la via a Alcarràs, primer només en sentit Barcelona i després en els dos sentits. Gairebé a la mateixa hora un altre grup de docents, prop d'un centenar, ha tallat la C-55 a Manresa en els dos sentits de la marxa i també a la N-260 a la Seu d'Urgell.
Una setmana de vagues
La setmana de vagues arriba després de l'aturada de l'11 de febrer, que sí que va ser unitària. Llavors, la protesta era el resultat de la manca d'acord entre els sindicats i la conselleria en el marc d'un calendari de negociacions per assolir millores salarials i laborals.
L'aturada va aconseguir mobilitzar el col·lectiu docent, amb una participació del 41% segons la conselleria i del 85% segons USTEC. Després de la vaga, el Departament d'Educació va fer una nova proposta als sindicats, que aquests també van considerar insuficient, tot i que es van mantenir les negociacions.
Un dels principals esculls era l'increment del complement salarial autonòmic. Els sindicats reclamen un increment del 100% d'aquest concepte, mentre que la conselleria va fer diverses propostes partint d'un 15% de pujada fins a un 30% en quatre anys. Aquesta darrera proposta la va fer dilluns passat en el marc d'una nova reunió de la mesa sectorial, i CCOO i UGT van signar l'acord, trencant-se així la unitat sindical.
Més enllà de l'àmbit salarial, l'acord contempla també una rebaixa "progressiva" de les ràtios i gairebé 300 milions d'euros més per a l'escola inclusiva. A més, s'incorpora el cobrament de 50 euros per pernoctació. En paral·lel, es va assolir un acord perquè el Personal d'Atenció Educativa (PAE) tingui un complement salarial, que va dels 290 euros als ajudants de cuina i netejadores als 473 per als tècnics d'educació infantil rural.
USTEC, Professors de Secundària i CGT no van signar l'acord -USTEC sí que ha donat suport al pacte que fa referència al PAE- en considerar-lo insuficient, i han mantingut la convocatòria de vaga de cara a la setmana vinent.
De fet, USTEC, la CGT i la Intersindical van impulsar una consulta telemàtica al professorat, en què hi van participar més de 42.000 docents i el 94,9% va rebutjar l'acord.
Més salari i més recursos
El sindicats convocants de l'aturada -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- sostenen que el que planteja l'acord que sí han signat CCOO i UGT és insuficient i no suposa una millora real en el dia a dia dels docents. Així, defensen que un increment del 30% del complement autonòmic no els permet fer front a la pèrdua de més d'un 20% del poder adquisitiu dels darrers anys ni està en consonància amb les tasques que fan i exigeixen una pujada més gran. També demanen més personal, més recursos per a la inclusiva, una baixada clara de les ràtios i la retirada dels decrets de plantilles i direccions, entre d'altres.
Mobilitzacions als centres, talls de carretera i manifestacions
Els sindicats confien que la mobilització serà molt gran, especialment divendres, quan la convocatòria és per a tot el país. En aquest sentit, la CGT ha sumat el personal d'atenció educativa (PAE), el d'administració i serveis (PAS), el de lleure educatiu i el de les escoles bressol a la convocatòria; la IAC-Catac també hi ha afegit el d'administració de cara a divendres i la Intersindical a la concertada, tot i que no és el sindicat majoritari en aquest àmbit. A més, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat l'alumnat de secundària a la vaga divendres.
Cada dia hi haurà mobilitzacions a les zones on hi ha convocada la vaga i s'espera una mobilització "històrica", en paraules de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
La previsió és que hi hagi talls de carretera, mobilitzacions als centres escolars, davant d'alguns ajuntaments i una manifestació diària en cadascun dels territoris on hi ha convocada la vaga aquell dia, segons van explicar els mateixos sindicats en una atenció als mitjans divendres passat.
Amb aquest calendari de mobilitzacions sobre la taula, els sindicats ja han alertat Educació que ha de tornar a seure a negociar, però han afirmat que ara el paradigma ha canviat i que aquesta negociació ha de ser en el marc del comitè de vaga, només amb els sindicats convocants.