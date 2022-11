Mollerussa demana un reforç d'efectius policials després de la baralla amb un mort per apunyalament en un bar

Segons ha aasenyalat l'alcalde aquest dijous al matí, una vegada coneguts els fets, són necessaris "serveis presencials i permanents" de seguretat al municipi però també als pobles del voltant, ja que les famílies enfrontades viuen a l'entorn. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos persones pels fets, un dels quals seria el suposat autor de l'apunyalament. Dos persones més estan ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova, un d'ells germà de la víctima. L'alcalde s'ha mostrat preocupat i espera que el que ha passat no vagi a més i no hi hagi una "onada d'inseguretat" amb més problemes.

Sembla ser que la baralla va tenir lloc entre dos famílies d'ètnia gitana que viuen a Miralcamp i el Palau d'Anglesola per assumptes que ja s'arrosseguen de fa temps. En aquest sentit, l'alcalde de Mollerussa, ha insistit que cal "prevenció" davant aquesta situació i ha demanat a tots els agents implicats la "màxima atenció" perquè es pugui "acotar" en els fets de dimecres al vespre i faci el tràmit judicial d'investigació que toqui fer. L'alcalde també ha apuntat que se'ls ha assegurat que hi haurà "serveis presencials" a la ciutat en "diferents focus" però s'ha remès a les informacions que puguin arribar des del Departament d'Interior i Mossos d'Esquadra que són qui gestiona la investigació. Fins al moment hi ha dues persones detingudes, pare i fill de 62 i 36 anys.