LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

La moda d'aquesta tardor ens portarà lluentons, colors, estampats i textures diverses per omplir-nos de llum

Anem deixant enrere l'estiu i als aparadors de les botigues comencem a veure les tendències de la nova temporada de tardor/hivern, una temporada que estarà plena de colors, el lila, el groc i el camel com a grans predominants, però també els lluentons, la diversitat de textures i els abrics extragrans per assegurar-nos que no passarem fred. L'assessora d'imatge Jessica Sedeño ens explica a La Ciutat Lleida, quines són aquestes tendències.