Miquel Pueyo i Toni Postius abandonen la Paeria per la desfeta electoral a Lleida

Miquel Pueyo i Toni Postius, líders d'Esquerra Republicana i Junts i fins ara socis de govern a la Paeria, han queda relegats a tercera i quarta força política al consistori. Ni Miquel Pueyo ni Toni Postius recolliran la seva acta ni prendran possessió el 17 de juny, quan està previst el ple de constitució de la nova corporació i d’investidura de l’alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, que la té garantida per ser el partit més votat i haver aconseguit 9 regidors. Pel que fa als lideratges dels grups municipals, passaran a ser encapçalats per dues dones. Jordina Freixanet liderarà el grup republicà i l’exconsellera Violant Cervera passa a liderar Junts a la Paeria. Amb aquestes dues renuncies, en ambdues llistes entren al consistori dues dones, l’empresària Anna Costa per Esquerra, i la psicòloga Rosa Jové per Junts.

Pueyo torna a la Universitat

En la compareixença que ha fet davant dels mitjans, acompanyat per altres membres de seu grup municipal, Pueyo ha explicat que demanarà tornar al grau de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida. Al llarg de la seva trajectòria, ha estat delegat del Govern a Lleida i diputat, entre d'altres càrrecs institucionals. Va aconseguir arravatar l'alcaldia al PSC, després de 40 anys de governs socialistes, en guanyar les eleccions del 2019. A les eleccions d’aquest 2023, Esquerra ha passat de 7 a 5 regidors.

Postius se'n va al sector privat

Toni Postius ha explicat en roda de premsa aquest dimarts al matí que fa "un pas al costat" davant d'un "canvi de cicle" i ha dit que obrirà una nova etapa al sector privat, descartant presentar-se al procés de primàries del partit per a les eleccions al Congrés del proper 23 de juliol. D’aquesta manera Postius posa punt i final a una etapa de 12 anys a l'Ajuntament de Lleida. Va entrar-hi per primera vegada el 2011, com a regidor de CiU, amb 26 anys. El 2015 va ser alcaldable i va assolir 6 regidors, els mateixos que al 2019, mandat en què ha estat governant com a primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme. A les eleccions d’aquest 2023, Junts ha baixat als 5 regidors.