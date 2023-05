LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA. MUNICIPALS 2023

Miquel Pueyo: "El 28-M s'ha de decidir si es torna enrere o es vol continuar prement l'accelerador perquè el canvi no s'aturi"

Diari de campanya a La Ciutat Lleida amb les entrevistes als candidats i candidates a l'alcaldia de Lleida a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Entrevista amb Miquel Pueyo, actual alcalde i candidat a la reelecció per part d'Esquerra Republicana. Balanç de mandat, posant el focus en projectes com el Pla de l'Estació o el polígon de Torreblanca-QuatrePilans, la gestió de l'Equipament Comunitari de Múltiples Usos al barri de Pardinyes, les millores que necessita la recollida porta a porta o la promoció de comerç local, a més dels projectes de futur, com la creació d'un nou barri que uneixi la Bordeta i Cappont, una biblioteca a la Mariola, o una pista coberta a l'antiga estació d'autobusos. Tot plegat, segons els pactes i acords que deixin els resultats electorals.