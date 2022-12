Més nominacions per al repartiment d’Alcarràs als Gaudí: Josep Abad, Albert Bosch i Xènia Roset

A la categoria de millor pel·lícula competiran quatre produccions en llengua catalana: ‘Alcarràs’, de Carla Simón; ‘Suro’, de Mikel Gurrea; ‘Nosaltres no ens matarem amb pistoles’, de Maria Ripoll, i ‘El fred que crema’, primer llargmetratge de ficció de Santi Trullenque.

Pel que fa a la millor direcció, se’l disputaran quatre directors que ja han aconseguit aquest premi en anteriors edicions dels Gaudí. Albert Serra, que va aconseguir el premi per ‘El cant dels ocells’ (2008) i va estar nominat per ‘La mort de Lluís XIV’ (2016) i ara hi opta per ‘Pacifiction’; Carla Simón, que se’l va endur per ‘Estiu 1993’ (2017) i ara ho fa per Alcarràs; Isaki Lacuesta, que el té per ‘Entre dos aguas’ (2018) i està nominat per ‘Un año, una noche’, i Pilar Palomero, que el va guanyar amb el seu debut ‘Las niñas’ (2020) i és ara candidata per ‘La maternal’.

El padrí d'Alcarràs, nominat com a millor actor secundari

La categoria de millor actor secundari se la disputaran Alex Brendemühl, per ‘Historias para no contar’; Enric Auquer, per ‘Un año, una noche’; Eduard Fernández, per ‘Los renglones torcidos de Dios’, i Josep Abad, per ‘Alcarràs’.

Millor interpretació revelació

Pel que fa a la nova categoria de millor interpretació revelació, es disputaran el Gaudí un actor i tres actrius. Per un costat, Albert Bosch opta al premi per ‘Alcarràs’; Xènia Roset, també per ‘Alcarràs’; Carla Quílez, per ‘La maternal’, i Zoe Stein, per ‘Mantícora’.