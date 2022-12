LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Matrícula oberta a tota la ciutadania per als Casals de Nadal de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha obert el període de matricula oberta per als Casals de Nadal que ofereix per a infants de 3 a 12 anys per a les vacances escolars, que van del 22 de desembre al 8 de gener. En l’obertura d’aquest procés, es posen a disposició de les famílies les places vacants que hi ha als dos torns i a les diferents escoles on es fan els casals. En parlem a La Ciutat Lleida amb la regidora d'Educació a la Paeria, Sandra Castro.