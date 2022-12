LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Malbaratament alimentari: què és, quins costos té i com prevenir-ho?

Cada any es descarten a la Unió Europea uns 88 milions de tones d'aliments, amb un cost de 143 bilions d'euros, una quantitat que equival al 20 per cent de la producció alimentària total. Posar en valor els aliments i conèixer la importància ecònomica, social, ètica i mediambiental que implica obtenir-los suposa un pas per conscienciar sobre la importància de frenar el malbaratament alimentari. En parlem a La Ciutat Lleida amb l'ambientòleg Jordi Prats.