L'estalvi real en el rebut de la llum: consumir menys, no consumir més barat

La nova factura de la llum afecta a tots els consumidors d'electricitat i segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència es preveu que aquests canvis puguin suposar una reducció d'un 3,4% per a 19 milions de consumidors, el que vindria a ser entre 2 i 4 euros mensuals o uns 36 euros anuals. En canvi, aquesta factura de peatges i càrrecs augmentarà per als 10 milions de consumidors que ja estaven acollits a la discriminació horària i tenien un preu més barat.

Nous trams, noves tarifes

Punta: de 10:00 del matí a 14:00 y de 18:00 a 22:00 de dilluns a divendres no festius

Pla: de 08:00 a 10:00 del matí, de 14:00 a 18:00 i de 22:00 a 00:00 de la nit

Vall: de 00:00 a 08:00 els dies laborables. Els caps de setmana i festius d'àmbit estatal serà les 24 hores del dia.

Rentadores, rentaplats i planxa a partir de mitjanit entre setmana?

L'estalvi s'aconseguirà si realment es pot traslladar el consum elèctric de les hores de màxima demanda a altres en què les xarxes de transport i distribució es trobin menys saturades, però realment és factible? Segons explica a La Ciutat Lleida Jordi Prats, ambientòleg i director executiu de la consultoria mediambiental Ecostudi, "la discriminació horària és una molt bona idea i està molt bé que es corresponsabilitzi al ciutadà perquè conegui les regles del joc. Més enllà de l'estalvi econòmic que pot suposar, el més important és el context de transició energètica al que estem sotmesos per canviar el model actual. L'estalvi real en la tarifa de la llum no està en consumir més barat, sinó en consumir menys i implementar mesures com el transport compartit, reduir la calefacció a l'hivern o canviar la il·luminació per LEDs".

Utilitzar electrodomèstics en segons quina hora del dia pot resultar molt car, però "la bona notícia és que els caps de setmana tenim les 24 hores del dia i la intenció és poder traslladar, en la mesura del possible aquests usos quan hi ha menys demanda", afirma Prats, que afegeix que "cal ser conseqüents i si ens volem estalviar els 2 o 3 euros de la factura de la llum potser ho podem fer estalviant-nos la bossa de patates del vermut i no estar pendents del rellotge per posar una rentadora".