LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

L'Esbaiola't alça el teló en l'edició més internacional del festival de les Valls d'Àneu

Les Valls d'Àneu acullen des d'aquest dijous i fins diumenge la 16a edició de l'Esbaiola't, el festival que es celebra a Esterri d'Àneu i que compta amb la participació d'una vintena de companyies, sent aquesta l'edició més internacional i amb més estrenes. Un festival organitzat per la companyia La Baldufa i que aquest any suposa un tancament de cicle, ja que la companyia lleidatana ha anunciat que serà l'última edició que organitza, passant el relleu a l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu. N'hem estat parlant a La Ciutat Lleida amb Enric Blasi, un dels directors artístics de La Baldufa.