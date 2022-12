LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Les regles del Nadal: gaudir en família i regals en quantitats saludables

Ens apropem a l'època de l'any més màgica per a totes les famílies, sobretot aquelles on hi ha canalla que gaudeixen de tots els elements que conformen el Nadal. Són unes dates per gaudir amb la família però sense oblidar que els més petits són els protagonistes de les nits més màgiques, ja sigui per l'arribada del Pare Noel, el Tió de Nadal o els Reis Mags. En parlem a La Ciutat Lleida amb l'Eva Juncà, mare, professora de Secundària i supervivent de la vida moderna.