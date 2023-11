Jordina Freixanet: “Estem preocupats pels dos grans temes d’aquest mandat: model comercial i firal”

A punt per començar a negociar pressupostos, la portaveu del grup municipal d'ERC a la Paeria, Jordina Freixanet afirma que aniran a parlar amb el PSC sobre els grans temes que "han quedat encallats anys i anys", com és el model comercial de Lleida o el model firal, a l'espera de començar a fer un pavelló nou, "mentre es parla d'un recinte firal amb 5 pavellons que tindrà un cost de 30 milions d'euros". Segons afirma Jordina Freixanet:"Cal parlar del futur de Fira de Lleida, però mentrestant què fem? Aquesta planificació necessita molts tràmits i anys. No podem deixar escapar els diners, cal começar les obres".

Els grans temes, línies vermelles o punts de trobada

A banda del model comercial i firal, des d'Esquerra insisteixen en un model d'acollida que d'entrada no convenç: "És una proposta poc dimensionada, generarà més conflicte amb més veïns de Lleida i no resol un dels temes clau, que és treure part de la càrrega tan gran que es concentra al Centre Històric", afirma Jordina Freixanet que afegeix: "La sensació que tenim és que la teoria la sabem molt però quan s'ha de ser valent i decidir on fer un projecte i tirar-lo endavant, sempre hi ha una excusa per no fer-ho".