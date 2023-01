LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Ilerna continua amb l'expansió i vol acabar l'any amb centres presencials a Valladolid i Saragossa

El centre de formació professional Ilerna, referent a Espanya en formació presencial i online, continua la seva expansió presencial i entre els diversos projectes que té per aquest 2023 hi ha la inauguració de dos centres a Valladolid i Saragossa. A La Ciutat Lleida en parlem amb Natàlia Rubio, gerent l'Ilerna, que ens explica els passos que continuen fent per apropar la formació professional a les necessitats del mercat laboral i de l'alumnat, amb cicles presencials, online i també el model híbrid de cicles blended, que seguint la metodologia online incorporen sis hores setmanals de seguiment presencial amb tutors.