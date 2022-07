FiraTàrrega posa a la venda les entrades per aquesta edició amb descomptes de fins al 40%

La Fira d'aquest any, que tindrà lloc del 8 a l'11 de setembre, és una edició que recupera amb força l'espai públic i les propostes de carrer, segons destaquen els organitzadors. El leitmotiv és 'L'Inesperat', un lema que vol recollir l'esperit de les arts de carrer, de la sorpresa i d'allò que esdevé en el moment menys pensat.

La Fira 2022 acull fins a 62 propostes artístiques, 17 de les quals provenen de Territori Creatiu. Entre els espectacles amb entrada de pagament destaquem diverses creacions, com 'Hablar con las plantas para llegar a un paisaje', d'Artistas Salsichas, una immersió en el paisatge de l'Urgell; o 'Reverse' de Johannes Bellinks, una creació que proposa un recorregut caminant cap enrere durant uns 50 minuts i que formen part de la programació centrada en Recorreguts, propostes on la deambulació del públic és indispensable.

Espais Singulars, de Sala, la Carpa i Canalla

Entre les peces ubicades en Espais Singulars i que descobreixen la singularitat d'alguns dels espais de la ciutat de Tàrrega i el seu entorn, s'hi troba 'Exit through the gift shop', de Carla Rovira que gira al voltant del concepte d'èxit en els processos de gestació i maternitat; 'Un segundo bajo la arena' de Col·lectiu Desasosiego, una peça en què el públic podrà assistir a un banquet nupcial inspirat en Bodas de sangre; Led Silhouette que juntament amb Marcos Morau han creat 'Los perros', una peça de dansa íntima i visceral; Projecte Ingenu que es pregunten sobre com serà el món d'aquí a 1000 anys a 'El dia que va morir l'últim panda'; Roger Bernat i la seva 'Dormifestació', una dormida col·lectiva acompanyada d'artistes convidats o 'Nest' una peça de dansa sobre quatre rodes creada conjuntament entre Sarau i Marie Gyselbrecht.

Entre els Espectacles de Sala hi ha propostes com les de 'Si tu te'n vas' de la Cia. Pepa Plana, on tres pallasses es troben per recrear un món accelerat i ens fan riure de les coses més petites; 'Picaderø' d'Haa Collective, una peça emmarcada en un escenari mòbil inspirat en la forma de la baldufa; o 'Hoy puede ser mi gran noche' de Teatro en Vilo.

En altres dos espais com la Carpa, on s'hi concentren algunes propostes de circ, hi destaca 'Swing' de Circus Ronaldo, una creació entre el circ i els espectacles de varietats de la primera meitat del s.XX. I a l'Espai Canalla, ubicat a les Piscines Municipals, un pack de dues peces per gaudir en família: 'Blanko' de Johnman, una explosió de colors on l'espectador és l'artista principal i 'Tape That!' de Hands Down Circus, un món visual amb cintes de colors, teatre físic, manipulació d'objectes i acrobàcies.