LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

La Fira de Sant Miquel torna a la normalitat amb plena ocupació

Del 29 de setembre al 2 d'octubre es celebrarà a Lleida la 68a edició de la fira agrària de Sant Miquel i la 37a del saló Eurofruit. El doble certamen firal recupera aquest any la normalitat prepandèmia i assoleix la plena ocupació, amb la presència de 290 expositors que ocuparan els 54.000 m2 de superfície expositiva. Una edició de normalitat, malgrat les dificultats que passa el sector i que no s'espera que tingui un impacte negatiu per a la fira. A La Ciutat Lleida en parlem amb Paco Cerdà, tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria a la Paeria.