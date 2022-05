CENTENARI GUILLEM VILADOT

Els retrats inèdits de Guillem Viladot capturats pel fotògraf Toni Prim

Aquest any 2022 es commemora el centenari del naixement de l'artista agramuntí Guillem Viladot, una oportunitat única per reivindicar l'obra d'un creador prolífic i polifacètic. Des de la Fundació Guillem Viladot - Lo Pardal i l'Ajuntament d'Agramunt s'han generat complicitats amb un gran nombre d'entitats, institucions, museus i persones que han convertit l'Any Viladot en un esdeveniment coral. Avui a La Ciutat Lleida ens apropem a Viladot des dels ulls del fotògraf Toni Prim, que a més de posar la imatge oficial del Centenari, també inaugura el proper dissabte 7 de maig a Agramunt l'exposició 'Guillem Viladot per Toni Prim', una mostra de retrats, alguns dels quals inèdits fins ara, que el fotògraf lleidatà va fer a l'artista agramuntí. En conversa amb Toni Prim, ens apropem a aquestes sessions fotogràfiques.