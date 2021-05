Els edulcorants són una bona alternativa al sucre? Spoiler: No

Recuperar els sabors naturals que tenen els aliments. Aquesta hauria de ser la màxima premisa d'una societat que es demostra addicta al sucre. Si ja sabem que el sucre blanc no és saludable, busquem alternatives en els edulcorants. Però això vol dir que siguin saludables? La Marta Romera, periodista i dietista integrativa ens explica als Petits Plaers de La Ciutat Lleida, que cal distingir entre els diferents tipus d'edulcorants però tot i utilitzar-los com a substitutius del sucre blanc, no vol dir que siguin beneficiosos per a la nostra salut perquè el nostre cos rep els edulcorants de la mateixa manera que rep el sucre blanc i això fa que s'activi la insulina i generem la mateixa resposta al nostre cos.

Edulcorants naturals i artificials

Entre els diferents edulcorants, partint que no se n'ha d'abusar, cal distingir els naturals, que podem trobar a la mel, l'estèvia, el sucre de coco i el sucre que ja de per si té la fruita i que podem consumir de forma puntual, dels edulcorants artificials com l'eritritol, el lactitol, el manitol o el xilitol. A la llista negra s'haurien de col·locar la sacarina, el neotame, l'aspartam o la sucralosa.