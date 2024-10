La Diputació de Lleida rebaixarà la taxa de recaptació per als municipis, que els suposarà un estalvi d'entre el 10 i el 20 per cent

En una mostra de suport als municipis, Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, ha explica a La Ciutat Lleida que a partir de 2025 es rebaixarà la taxa de recaptació de tributs per als ajuntaments que deleguen aquesta gestió a la Diputació. Aquesta mesura beneficiarà més de 240 entitats municipals i locals i el suposarà un estalvi d'entre el 10 i el 20 per cent, facilitant que disposin de més recursos per a inversions i projectes locals: "És una ajuda molt necessària per municipis amb pressupostos ajustats, que podran destinar els estalvis a millorar serveis i infraestructures", ha afirmat Talarn.

El president de la Diputació de Lleida també ha celebrat l'aprovació del projecte de llei de l'Estatut del Municipi Rural, un instrument que té com a objectiu combatre el despoblament de les zones rurals a través de mesures fiscals i d'inversió. "Els municipis petits necessiten eines adaptades a les seves realitats. Aquest estatut ofereix incentius com deduccions fiscals i subvencions específiques que ajudaran a mantenir i atreure població a aquests territoris", ha destacat a Onda Cero Lleida.

En quant al desenvolupament econòmic de les terres de Lleida ha parlat també del projecte de creació de biopolígons a Alcarràs, Balaguer i Alguaire com una aposta per impulsar el desenvolupament econòmic sostenible de la regió: "Els biopolígons són una oportunitat per generar llocs de treball i consolidar un model econòmic basat en la bioeconomia, clau per al futur del territori".