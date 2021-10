LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Coneixeu quins aliments corresponen a cada grup alimentari?

Cada aliment es correspon a un grup d'aliments però no sovim no encertem quina és la combinació més saludable que hem de fer per tenir uns plats equilibrats. Avui la dietista integrativa Marta Romera ens treu de dubtes explicant-nos quins aliments corresponen a les proteïnes, als vegetals, les llegums i els carbohidrats.