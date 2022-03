PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 23/03/2022

Programa complet de La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Avui coneixem el patrimoni de Lleida vinculat amb l'aigua i és que amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, el Museu de l'Aigua de Lleida organitza diverses rutes per descobrir nous espais patrimonials de la ciutat. En parlem amb el responsable del Museu de l'Aigua Marc Sans. Consells de salut visual per frenar la miopia. Remeis naturals amb el naturòpata Albert Rami i amb Joan Ramon González coneixem els equipaments que hi ha al barri de Pardinyes de Lleida.