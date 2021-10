PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 21/10/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Entrevista amb el tinent d'alcalde i president de Turisme de Lleida Paco Cerdà, sobre el balanç turístic d'aquest 2021 a la ciutat i la consolidació de la ciutat com a destinació turística. Als petits plaers, la dietista integrativa Marta Romera ens explica els diferents grups d'aliments que hi ha i com trobar l'equilibri saludable en els nostres plats. Parlem amb Pedro Pardo sobre l'espectacle Dancing Vivaldi, que s'estrenarà el proper 30 d'octubre a Lleida i girarà per diversos teatres catalans i donem un cop d'ull a l'agenda cultural.