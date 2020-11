La Ciutat Lleida 19/11/20

Actualitat de Lleida i comarques. Pendents de la compareixença del Govern de la Generalitat per conèixer el pla de desescalada per fer front a la segona onada de la Covid-19 a Catalunya. La Marta Romera avui ens parla de les dietes, fetes amb consciència per motivar canvis d'hàbits i consolidar-los. Les noticies de l'entreteniment i el món audiovisual amb Miki de Santiago i l'agenda del dia.