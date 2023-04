PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 19/04/2023

Programa complet de La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Entre les novetats de Sant Jordi d'aquest any destaca la novel·la Després de la tempesta (La Magrana) de l'escriptor lleidatà Emili Bayo. Seguim amb les propostes i activitats de Sant Jordi que hi ha previstes al llarg d'aquesta setmana prèvia i parlem amb Joan Ramon González sobre com va anar la primera edició de la Diada del Turó de Gardeny.