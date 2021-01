La Ciutat Lleida 19/01/21

Actualitat de Lleida i comarques. Una setmana després del temporal Filomena la normalitat ha tornat però el que no podem negar és que durant unes hores vam sortir al carrer per captar imatges inèdites del nostre entorn nevat. Què hem fet els lleidatans? Què hem fotografiat? En parlarem amb en Toni Prim. La restauració segueix patint les restriccions anticovid, amb horaris determinats d’obertura i amb una nova protesta a la plaça Sant Jaume de Barcelona, en aquest cas per part del col·lectiu Slow Food. Sobre aquesta situació i sobre el Dia Internacional de la Croqueta que es celebrava el cap de setmana en parlarem avui amb en Gabriel Jové. Agenda cultural.