PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 18/02/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Actualitat de Lleida i comarques. Fa tot just en un any parlàvem d’una nova empresa que es creava a Bellpuig, una empresa que naixia per cobrir una necessitat important: evitar el malbaratament alimentari, es tracta d'Imperfectus i un any després, avui en tornem a parlar amb un dels seus fundadors, Oriol Aldomà. Als petits plaers, la Marta Romera avui ens parla de la cuina de reaprofitament i ens dona algunes idees de receptes que podem posar en pràctica. En l'espai d'actualitat audiovisual, comentem amb Miki de Santiago l'impacte que el cas Hasél ha tingut en televisions i xarxes socials.